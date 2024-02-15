Убыток завода «Москвич» составил 160 млн рублей в 2023 году

Убыток автозавода «Москвич» за 2023 год составил 160 млн рублей. Об этом в вышедшем 15 февраля интервью газете «Ведомости» рассказал Сергей Когогин, гендиректор ПАО «КамАЗ», управляющего «Москвичом» вместе с правительством Москвы.