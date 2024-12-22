❕На набережной Керчи, по предварительной информации, волонтёры собрали около 1,5 тонн мазута Что ещё известно к этому часу – смотрите в видео 👉 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❕На набережной Керчи, по предварительной информации, волонтёры собрали около 1,5 тонн мазута Что ещё известно к этому часу – смотрите в видео 👉 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.