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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЭСК поддержала удаление Тюкавина в матче со «Спартаком»: «Действие квалифицируется как применение чрезмерной силы, а сам поступок – как агрессивное поведение»

ЭСК РФС подтвердила, что решение об удалении нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в дерби со « Спартаком » (2:1) было верным.

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