Росприроднадзор согласовал технические решения для увеличения экспорта нефти по КТК

НОВОРОССИЙСК, 2 августа, ФедералПресс. Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора разрешило единовременно использовать три системы измерений количества и показателей качества нефти (СИКН) на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) для увеличения объемов экспорта.
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