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В штабе общественной поддержки «Единой России» на выборах в МГД обсудили развитие транспорта в Москве

В штабе общественной поддержки «Единой России» на выборах в МГД обсудили развитие транспорта в Москве

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте «ПОЛИТМОСКВЫ» можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО.

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