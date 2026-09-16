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Мировое обозрение

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На фоне надвигающейся войны. Глава Минобороны Польши посетовал на малое число патриотов, готовых защищать страну

На фоне надвигающейся войны. Глава Минобороны Польши посетовал на малое число патриотов, готовых защищать страну

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал: патриотический запал граждан не соответствует масштабу угроз, которые Варшава сама же и пестует.

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