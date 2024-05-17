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"Нас ждет грандиозная денежная афера. Денег лишатся все": Экономист Катасонов раскрыл тайный замысел элиты

"Нас ждет грандиозная денежная афера. Денег лишатся все": Экономист Катасонов раскрыл тайный замысел элиты

Интересная жизнь с Vera Star Известный российский экономист Валентин Катасонов, сделал предупреждение, которое при кажущейся на первый взгляд абсурдности, при детальном рассмотрении может оказаться правдой, способной поставить на колени все человечество.

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Комментарии
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ВБ
Василий Блохин
То есть Вы уверены,что Вам деньги не нужны!
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7 час.
Александр Третьяк
Вот толстосумы ничего не потеряют .они подтвердят свой доход и легко обменяют на цифру.
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7 час.
zn
zygmund nedialkow
И для этого и уничтожают население на планете.
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44 мин.

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