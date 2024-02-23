Де ла Фуэнте продлил контракт со сборной Испании до ЧМ-2026

Луис де ла Фуэнте продолжит тренировать испанскую сборную ближайшие 2,5 года. Сайт национальной федерации футбола сообщает, что она воспользовалась пунктом в контракте, позволявшим продлить соглашение с Де ла Фуэнте до чемпионата мира-2026.
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