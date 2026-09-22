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Мировое обозрение

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Зеленский заявился в штаб-квартиру ООН в костюме на вырост и кроссовках

Зеленский заявился в штаб-квартиру ООН в костюме на вырост и кроссовках

Владимир Зеленский появился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в образе, который сложно назвать протокольным.

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