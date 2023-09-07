«У них большие проблемы»: В США раскрыли, чем кончится СВО на Украине

Ветеран ВВС США Стивен Майерс объяснил, чем закончится спецоперация России на Украине и почему Киев и Вашингтон срочно нуждаются в поиске выхода из этого конфликта.
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