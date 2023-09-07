Листай.ру [СМИ]

294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Одно закончиться начнеться другое. Главное не останавливаться.«У них большие пр...
  • Гарий Щерба
    А  ГДЕ Одесса , Николаев и тд.  и тп. ...??!!!!??«Кульминация боев...
  • николай лейчинский
    С легкой руки Соловьева единоверец стал советчиком в делах российских ... С какого перепуга нам нужны евреии ?!Кедми назвал самы...

«У них большие проблемы»: В США раскрыли, чем кончится СВО на Украине

«У них большие проблемы»: В США раскрыли, чем кончится СВО на Украине

Ветеран ВВС США Стивен Майерс объяснил, чем закончится спецоперация России на Украине и почему Киев и Вашингтон срочно нуждаются в поиске выхода из этого конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОТ
Олег Тимофеев
Одно закончиться начнеться другое. Главное не останавливаться.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх