Трамп поверил Зеленскому, но Россия готовит ответ Обстановка в Донбассе вновь стала главной темой обсуждения СМИ.
Трамп поверил Зеленскому, но Россия готовит ответ
Комментарии
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Алекс Сэм
Всё что автор написал в последних абзацах уже было написано отставными военными офицерами в начале спецоперации. Но почему-то до сих пор не произошло хотя у нас есть все силы и средства для реализации этого варианта. Так что это какая-то неправильная спецоперация. Ну с точки зрения гражданского человека.
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