Трамп поверил Зеленскому, но Россия готовит ответ

Алекс Сэм

Всё что автор написал в последних абзацах уже было написано отставными военными офицерами в начале спецоперации. Но почему-то до сих пор не произошло хотя у нас есть все силы и средства для реализации этого варианта. Так что это какая-то неправильная спецоперация. Ну с точки зрения гражданского человека.