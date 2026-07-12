НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аллегри хочет видеть Рабьо в «Наполи». Хавбек не против остаться в «Милане», но может передумать из-за невыхода в ЛЧ (GdS)

«Наполи» заинтересован в подписании Адриена Рабьо . Как сообщает GFFN со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, новый главный тренер неаполитанцев Массимилиано Аллегри , работавший с Рабьо в «Ювентусе» и «Милане», хочет видеть французского полузащитника в команде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии