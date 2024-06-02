Главный парк Сочи открыл свои двери, но есть нюанс Зачем было оставлять торчащие провода, об которые спотыкаются люди? Их можно было скрыть, сделать временные лючки.
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Главный парк Сочи открыл свои двери, но есть нюанс Зачем было оставлять торчащие провода, об которые спотыкаются люди? Их можно было скрыть, сделать временные лючки.