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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Ризотто с тыквой

Несмотря на свои внушительные формы, тыква — натура податливая и пластичная. И неизвестно, что в ризотто больше чувствуется — сваренные до состояния аль денте рисинки с упругим внутренним стержнем или ставшая почти аморфной в результате долгого пребывания в бульоне тыква, которая в конце концов превращается едва ли не в соус.

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