ОДНОЛЮБЫ по Знаку Зодиака

Странная штука любовь, сегодня она есть, завтра её нет, с кем не бывает правда? Вот казалось бы, есть рядом человек, и вроде чувства к нему, а просыпаешься однажды утром, и мысль не даёт тебе покоя, может быть это не он? Или встречается другой, и вся голова теперь забита им.