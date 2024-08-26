Премьер Госсовета КНР призвал укреплять международное сотрудничество в поддержку развития робототехники

Пекин, 25 августа /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал укреплять международное сотрудничество для продвижения развития робототехники, подчеркнув необходимость создания открытой и инновационной среды, поддержки компаний с иностранным капиталом и исследовательских институтов, инвестирующих в Китай.