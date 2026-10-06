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Аргументы и Факты

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Эксперт Цуканов объяснил, зачем будущей базе на Луне нужен ядерный реактор

Эксперт Цуканов объяснил, зачем будущей базе на Луне нужен ядерный реактор

Популяризатор космонавтики Максим Цуканов рассказал «Царьграду», что постоянная лунная база потребует ядерного источника энергии из-за двухнедельной ночи и экстремально низких температур.

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