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Царьград

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Пособия без срока: детям пропавших без вести бойцов СВО обеспечена гарантированная поддержка

Пособия без срока: детям пропавших без вести бойцов СВО обеспечена гарантированная поддержка

Дети пропавших без вести участников СВО получили право на бессрочные выплаты. Новые правила устраняют существовавшую ранее несправедливость в предоставлении социальной поддержки.

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