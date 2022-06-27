Анастасию Костенко госпитализировали вместе с грудным сыном

В жизни супруги футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко началась череда неприятных событий. Фото: из открытых источников На днях Анастасия Костенко жаловалась поклонникам на обман рекламодателя, а накануне беда случилась с ее младшим сыном.