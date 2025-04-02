Животноводы из Москвы и Челябинска поделились опытом в Крыму

В Крыму обсудили перспективы развития отрасли животноводства. На совещание прибыли специалисты из Москвы и Челябинска, которые поделились опытом селекционной работы в разведении крупного рогатого скота, техническими новшествами, а также рассказали о современных подходах к вопросам строительства животноводческих комплексов.
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