Животноводы из Москвы и Челябинска поделились опытом в Крыму

В Крыму обсудили перспективы развития отрасли животноводства. На совещание прибыли специалисты из Москвы и Челябинска, которые поделились опытом селекционной работы в разведении крупного рогатого скота, техническими новшествами, а также рассказали о современных подходах к вопросам строительства животноводческих комплексов.