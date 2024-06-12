Смаилов предложил запретить проезд большегрузов по дорогам общего пользования

Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса 12 июня 2024 года заявил, что ключевым фактором, способствующим разрушению дорог, является проезд тяжеловесных транспортных средств с нарушением разрешенной массы, сообщает Zakon.
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