Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов совместно с застройщиками, представителями банковского сектора и надзорных органов провёл заседание регионального штаба по предотвращению негативных явлений в сферах строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии региона.
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