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Газета.ру

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"Спартаку" предсказали трудности в игре с "Крыльями Советов"

"Спартаку" предсказали трудности в игре с "Крыльями Советов"

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Борис Раппопорт в интервью Vprongoze.ru заявил, что столичному «Спартаку» предстоит трудный матч против самарских «Крыльев Советов» в рамках 10-го тура чемпионата страны.

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