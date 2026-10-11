🏆 Проект «Актёры. Чехов» вышел в финал ТЭФИ-Регион Программа «Актёры. Чехов» телеканала «Первый Крымский» стала финалистом премии ТЭФИ-Регион в номинации «Развлекательная программа».
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