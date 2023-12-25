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МЧС сообщило о ликвидации пожара на атомном контейнеровозе в Мурманской области

МЧС сообщило о ликвидации пожара на атомном контейнеровозе в Мурманской области

Пожар случился в одной из кают атомного контейнеровоза Севморпуть» в Мурманской области.Судно стояло на территории причала «Атомфлота», по данным мурманского управления МЧС, огонь успел распространиться на несколько десятков квадратных метров.

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