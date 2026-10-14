Михалков: признание ошибки – главное условие прощения уехавших из-за СВО россиян Никита Михалков допустил прощение россиян, уехавших после начала специальной военной операции.
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