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Велосипедист-подросток Хоббс завоевал первую индивидуальную медаль

Источник изображения, Getty Images Опубликовано 1 час назад Английский велосипедист-подросток Генри Хоббс завоевал свою первую взрослую индивидуальную медаль, выиграв бронзу Игр Содружества в мужской гонке на выбывание – всего за один день после впечатляющего золота в командной гонке преследования на 4000 метров.

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