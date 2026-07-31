Велосипедист-подросток Хоббс завоевал первую индивидуальную медаль

Источник изображения, Getty Images Опубликовано 1 час назад Английский велосипедист-подросток Генри Хоббс завоевал свою первую взрослую индивидуальную медаль, выиграв бронзу Игр Содружества в мужской гонке на выбывание – всего за один день после впечатляющего золота в командной гонке преследования на 4000 метров.