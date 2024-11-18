Ян Гагин предложил лишить оппозиционеров Абхазии русского гражданства: "Вычислить их не сложно".
"Вычислить их не сложно": Ян Гагин предложил лишить оппозиционеров Абхазии русского гражданства
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Зиборов
Лишить всех льгот, привилегий, гражданства! И никакой помощи, если намерены жить на шее России!!!
Ответить
3 час.
Александр Зиборов
Платим за русофобию?!.
Ответить
3 час.
АЖ
Александр Жигилий
Там совсем не так! Наши СМИ отрабатывают чей то заказ! Очень точно на тему беспорядков в Абхазии рассказал в интервью СМИ бывший прокурор Ломия! Там совершенно не так, как пишут в России! Изначально в этом соглашении Абхазию превращали на 8 лет в отмывочную машину криминальных денег! Согласно этого соглашения, "инвесторы" из России получали беспрецедентные права в течении 8 лет не платить никаких налогов на любые финансовые сделки внутри Абхазии- то есть, любые финансовые сделки- это прямые отмывки денег! Вот против этого выступили абхазы, а не против того,, что бы были инвесторы из России! Абхазы правы в своих требованиях, поэтому Президент и сбежал, знает кошка чьё сало съела!!! Абхазы за то,, что бы было по закону все, а не по правилам мафии!!! В этом суть конфликта и прокурор знает о чем рассказывает!!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии