Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Вычислить их не сложно": Ян Гагин предложил лишить оппозиционеров Абхазии русского гражданства

"Вычислить их не сложно": Ян Гагин предложил лишить оппозиционеров Абхазии русского гражданства

Ян Гагин предложил лишить оппозиционеров Абхазии русского гражданства: "Вычислить их не сложно".

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Комментарии
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Александр Зиборов
Лишить всех льгот, привилегий, гражданства! И никакой помощи, если намерены жить на шее России!!!
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3 час.
Александр Зиборов
Платим за русофобию?!.
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3 час.
АЖ
Александр Жигилий
Там совсем не так! Наши СМИ отрабатывают чей то заказ! Очень точно на тему беспорядков в Абхазии рассказал в интервью СМИ бывший прокурор Ломия! Там совершенно не так, как пишут в России! Изначально в этом соглашении Абхазию превращали на 8 лет в отмывочную машину криминальных денег! Согласно этого соглашения, &quot;инвесторы&quot; из России получали беспрецедентные права в течении 8 лет не платить никаких налогов на любые финансовые сделки внутри Абхазии- то есть, любые финансовые сделки- это прямые отмывки денег! Вот против этого выступили абхазы, а не против того,, что бы были инвесторы из России! Абхазы правы в своих требованиях, поэтому Президент и сбежал, знает кошка чьё сало съела!!! Абхазы за то,, что бы было по закону все, а не по правилам мафии!!! В этом суть конфликта и прокурор знает о чем рассказывает!!!
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1 час.

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