Молодой специалист Яна Жук: ´Для меня большая удача жить и трудиться в Бобруйском районе´.

Как мы сообщали ранее, на встрече молодых специалистов с руководством района председатель райисполкома Александр Суходольский поздравил с Днем рождения участницу мероприятия Яну Жук, которой сегодня исполнился 21 год.
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