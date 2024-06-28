Правительство потратит 30 млрд рублей на содержание армии в Арктике

ТАСС/Лев Федосеев Российское правительство намерено направить около 30 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в местах дислокации воинских формирований в арктической зоне, сообщается на сайте кабмина.
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