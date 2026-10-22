В следующем году город рассчитывает получить около 33,6 миллиарда рублей доходов Участники публичных слушаний в Барнауле единогласно рекомендовали депутатам городской Думы поддержать проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.
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