Пять «безобидных» симптомов, которые говорят о проблемах с печенью

Диетолог Южнова назвала предупреждающие сигналы того, что здоровье печени находится под угрозой. Существуют симптомы, которые могут показаться достаточно безобидными, однако они сигнализируют о серьезных проблемах с печенью.
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