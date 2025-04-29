Приколисты
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Приколисты

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Свежие комментарии

Пёс

Пёс

Все началось, когда пришёл пёс. Он просто сел возле забора и громко залаял, словно звал кого-то. Хозяева дома даже не обратили внимание, мало ли что за собака лает.

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