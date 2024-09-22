Трамп планирует покорение Марса до конца своего президентского срока

TASS/WILL OLIVER 45-й президент США, кандидат на выборы от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о намерении высадить американцев на Марс еще до конца его президентского срока, в случае своей победы.
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