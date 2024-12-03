Играя в раннего Лукашенко, Тбилиси проходит точку не возврата. А нам что?

Алексей Горшков

Не надо о СВОЁМ СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ забывать (а советский для Грузии - тоже их собственный)! Пусть и вопят, как резанные, разновсяческие "светлоликие" и прочие "рукопожатные", но опыт подавления Майданов В ЗАРОДЫШЕ, приводивший к ИСКЛЮЧЕНИЮ БОЛЬШОЙ КРОВИ в будущем, ЕСТЬ, хотя и ОБГАЖЕН ДОНЕЛЬЗЯ !!! Берлин 1953 года, Венгрия 1956 года, наш Новочеркасск 1962 года, Чехословакия 1968 года... Просто внутри руководства нашим тогдашним государством ещё не всё прогнило, нашлись люди, взявшие на себя ответственность за подавление беспорядков, которые могли привести к пролитию на порядки большего количества невинной крови - вон, что в стране победившего Майдана сейчас творится! ТО ЖЕ было бы - если бы не нашлось людей, в зародыше подавивших деструктивные силы! Кстати, "информация к размышлению" - Болотная "буза" нейтрализована ВООБЩЕ БЕСКРОВНО !!!