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Официально подтверждено назначение Афзалова новым главкомом ВКС вместо Суровикина

Официально подтверждено назначение Афзалова новым главкомом ВКС вместо Суровикина

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило назначение генерал-полковника Виктора Афзалова на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ.

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