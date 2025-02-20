Историк о Николае II, Первой мировой и власти слухов

Историк Борис Колоницкий, автор книги «Трагическая эротика. Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны», рассказывает, как слухи о Николае II и Александре Федоровне подорвали доверие к монархии, почему Первая мировая остается «забытой» войной и как личные воспоминания помогают понять историю.