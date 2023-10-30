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Царьград

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Кинешемский драмтеатр поставил спектакль о Кузьме Минине по пьесе Островского

Кинешемский драмтеатр поставил спектакль о Кузьме Минине по пьесе Островского

Премьера масштабной постановки состоится 3 и 4 ноября.В год 200-летия Александра Островского ко Дню народного единства носящий имя великого русского драматурга Кинешемский драматический театр представит вниманию зрителей спектакль «Козьма Захарьич Минин, Сухорук».

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