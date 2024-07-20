Майор Гром Сейчас проходит какой-то круглый стол под названием «Межнациональное единство как основа развития России».
Поразительные цифры ВЦИОМа. 81% русских позитивны к мигрантам
Комментарии
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Кошмар
Во ВЦИОМ достойные ученики Геббельса...
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1 час.
vb
vladimir b
Этих чертей вместе со специалистами в аул
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37 мин.
Игорь Морозов
Интересно а где этот мудозвонов проводил опрос???? У себя в кабинете, пригласил 2-3 таких же дебилов как оно и опросил их, а нам выдал это за 82 % населения России. Вот пакость родилась в стране на этом ВЦИОМе и живёт , процветает, Самое мерзкое, что всё это за наши деньги, тварь поганая, нами же и врёт. И деньги за своё враньё у нас же и отбирает в виде зарплаты и на за 1000 рублей нас врёт СУКА.
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19 мин.
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