Поразительные цифры ВЦИОМа. 81% русских позитивны к мигрантам

Игорь Морозов

Интересно а где этот мудозвонов проводил опрос???? У себя в кабинете, пригласил 2-3 таких же дебилов как оно и опросил их, а нам выдал это за 82 % населения России. Вот пакость родилась в стране на этом ВЦИОМе и живёт , процветает, Самое мерзкое, что всё это за наши деньги, тварь поганая, нами же и врёт. И деньги за своё враньё у нас же и отбирает в виде зарплаты и на за 1000 рублей нас врёт СУКА.