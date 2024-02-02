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Закон, порядок, государство

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Специалисты МТО ГрВ «Восток» организовали круглосуточную, посменную работу по вводу в строй поврежденной техники

Специалисты МТО ГрВ «Восток» организовали круглосуточную, посменную работу по вводу в строй поврежденной техники

В среднем, на ремонт одной единицы техники у специалистов уходит около двух суток. Затем она обкатывается и проверяется на полигоне и возвращается на передовую для дальнейшего выполнения боевых задач.

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