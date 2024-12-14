ФОМ: каждый четвертый россиянин ожидает повышения достатка в 2025 году

Четверть опрошенных россиян (26%) ожидают улучшения своего материального положения в следующем году. Об этом сообщили исследователи Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), которые опубликовали на официальном сайте результаты опроса.
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