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Адвокат Алешкин посоветовал бороться с соседями, захламляющими общий коридор, через УК или пожарную инспекцию

Адвокат Алешкин посоветовал бороться с соседями, захламляющими общий коридор, через УК или пожарную инспекцию

Адвокат Андрей Алешкин и эксперт по этикету Надежда Коломацкая рассказали Life.ru , как справиться с соседями, которые захламляют общий коридор.

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