Кремль оценил, как поражение Мерца в Германии повлияет на антироссийских политиков в Европе

Песков высказался о поражении Мерца на выборах канцлера Германии Поражение лидера немецких консерваторов Фридриха Мерца в первом туре выборов канцлера Германии не способно повлиять на позиции антироссийских политиков в Европе.
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