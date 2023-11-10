Боевики ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Сотрудники представительства ДНР в СЦКК поделились информацией о проводившихся войсками нацистских формирований киевского режима атакующих манёврах, целью которых оказывались расположенные на территории региона населённые пункты.
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