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Боевики ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Боевики ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Сотрудники представительства ДНР в СЦКК поделились информацией о проводившихся войсками нацистских формирований киевского режима атакующих манёврах, целью которых оказывались расположенные на территории региона населённые пункты.

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Комментарии
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Иван Щукин
Такое впечатление что эту информацию &quot;Боевики ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР&quot; будем читать и слышать ещё не один год!!!
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22 час.

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