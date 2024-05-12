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Мостовой о чемпионской гонке в РПЛ: «Я в шоке! Лишний раз убеждаюсь, что я был прав в интриге до последнего тура» 

«Я в шоке! Но не только от этого матча [«Динамо» с «Балтикой» – 3:2], а от последних в общем. Лишний раз убеждаюсь, что я был прав в интриге до последнего тура.

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