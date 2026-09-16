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Нижегородская правда

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Нижегородские семьи смогут подать заявление на распоряжение региональным семейным капиталом через Госуслуги

Нижегородские семьи смогут подать заявление на распоряжение региональным семейным капиталом через Госуслуги

У жителей Нижегородской области появилась возможность подать заявление на распоряжение целевыми средствами регионального семейного капитала — родительского основного дохода (РОД).

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