“На что они надеются?”: банда молодых мигрантов из Купчино повторяет судьбу “азербайджанской мафии” NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS Подростки-мигранты, которые, чувствуя себя безнаказанными, избивали людей в Купчино и снимали всё на камеру, повторяют судьбу “азербайджанской мафии”.
Иностранная преступность распоясалась и не подчиняется никаким законам
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
забрехался ты гражданин президент Путин .Если ты не остановишь миграцию басмачей и их выкормышей с женами мразями в Россию, ты уничтожишь доверие к тебе и твоей продажной власти .Отправь за 2024 год всех мигрантов басмачей га родину в их КИЛКАКИ и не пускать в страну ни под каким предлогом
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22 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
А о чем думало наше правительство, давая зелёный свет на ввоз инородцев, нелюдей, и это только начало, официально 18 миллионов, умножаем смело на три, своими собственными указами и постановлениями, создали анклавы террористов в своей стране, если не остановить ввоз дальнейший, нашу страну ждёт кровь, чиновники и когда уже наконец то ки это поймут, всё в толерантность играются
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13 час.
Леонид
Дело не в иностранной преступности, а в особенностях работы нашей судебной и правоохранительной системы. Коррупция и телефонное право благополучно существуют. И с этой парочкой ничего не делается, ибо она нужна верхам в собственных интересах.
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46 мин.
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