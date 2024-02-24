Иностранная преступность распоясалась и не подчиняется никаким законам

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко забрехался ты гражданин президент Путин .Если ты не остановишь миграцию басмачей и их выкормышей с женами мразями в Россию, ты уничтожишь доверие к тебе и твоей продажной власти .Отправь за 2024 год всех мигрантов басмачей га родину в их КИЛКАКИ и не пускать в страну ни под каким предлогом

ВЧ Владимир Черноморский А о чем думало наше правительство, давая зелёный свет на ввоз инородцев, нелюдей, и это только начало, официально 18 миллионов, умножаем смело на три, своими собственными указами и постановлениями, создали анклавы террористов в своей стране, если не остановить ввоз дальнейший, нашу страну ждёт кровь, чиновники и когда уже наконец то ки это поймут, всё в толерантность играются