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Пятый канал

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Будет холодно с горячими батареями: что нужно проверить в квартире до морозов

Будет холодно с горячими батареями: что нужно проверить в квартире до морозов

До наступления настоящих холодов квартиру стоит проверить заранее. Даже если отопление работает исправно, часть тепла может уходить через окна, двери и другие места, которые в теплое время года практически незаметны.

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