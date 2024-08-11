Ситуация на Курском направлении

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Пока В.В.Путин не изменит свое отношение к своим &quot;соратника&quot; питерской ОПГ погрязшей в коррупции, воровстве, полному непрофессионализму и некомпетенции, так все и дальше будет продолжаться. Своих не сдавать это хорошо, но колоду из своих надо периодически менять и ротацию кадров проводить... Зажигаются свои, да и вылизывать шефу пятую точку в их интересах, чтобы быть поближе к народной бюджетной кормушке... Все проведенные в России реформы провалены с треском, при этом ответственности ни кто не понес, сидят и дальше разваливают все что только могут из-за своей некомпетентности и непрофессионализме... Экономика может развиваться когда ей занимаются производственники, а не &quot;эффективные&quot; менеджеры, экономисты, бухгалтера, юристы... Они теоретики, а не практики... На сегодня проблема в том, что вся экономика России работает на экспорт, а не на внутренний рынок, не на развитие производства, не на свой народ, а на семейные политико чиновничьи, бизнес олигархические мафиозные мафиозные кланы...
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