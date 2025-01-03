Суд обязал «Яндекс» убрать с карт данные по НПЗ, который подвергается атакам дронов ВСУ

SI

Sergey Ivanov

И вот перед нами очередной чисто русский кретинизм. Ну, с Яндексом наши «органы», допустим, справятся. А ведь еще есть Гугл. А еще есть американская спутниковая группировка, которая в реальном времени отсылает в Пентагон фотографии высокого уровня! Кто- то настолько наивен, что считает, будто укровояки пользуются бытовыми фотками? Не беспокойтесь! У них на компьютерах регулярно, в реальном масштабе, появляются фотографии любых объектов, которые могут представлять военный интерес. Не говоря уже о том, что любая ретушь, любое слепое пятно лучше всего покажет местоположение стратегического объекта! Спросите, что же делать? Прежде всего надо прекратить эту дурацкую показуху, эту имитацию бурной деятельности, которая ни к какой реальной обороноспособности отношения не имеет! А вот затем- заняться ДЕЛОМ! Нам нужно совершенствовать свою систему ПВО. Система эта должна быть АБСОЛЮТНО непроницаемой для ракет Украины и НАТО. Да, дорого. Дешевле написать липовую бумажку о проведенных таких же липовых «мероприятиях». А вот вопрос, господа наши лампасоносцы: -Вы от украинских ракет будете бумажкой отмахиваться? Или как?